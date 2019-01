Joelinton öffnet für Rapid unerwartet neue Türen

Dennoch soll nächste Woche Vollzug vermeldet werden. Am Montag wird Srdjan Grahovac, der seinen Vertrag in Astana auflöste, in Wien begrüßt. Die Verpflichtung des bosnischen „Sechsers“ wertet Bickel nicht als fehlendes Vertrauen in den eigenen Nachwuchs: „Das kann nur jemand behaupten, der die Spiele nicht gesehen hat.“