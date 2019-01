Schläge und Tritte: Grazerin überlebt nur knapp

Immer wieder stritten der Grazer und seine Freundin. Doch so schlimm wie am 11. Dezember 2018 war es noch nie: In den Abendstunden hatten beide bereits Alkohol und Drogen konsumiert. Die Stimmung heizte sich aber soweit auf, dass der Mann plötzlich die Fäuste sprechen ließ: Wie von Sinnen prügelte und trat er auf die Frau ein, die auch noch gegen einen Tisch krachte.