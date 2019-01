49-jähriger Pinzgauer stahl 2000 Gegenstände

Dabei fanden sie insgesamt mehr als 2400 Gegenstände wie Deodorants, Duschgels, Seifen, Parfums und Bücher, die in allen Wohnräumen gestapelt und geschlichtet waren. Der Pinzgauer gab zu, die Sachen im Laufe mehrerer Jahre aus Geschäften im Bezirk Zell am See aber auch in der Stadt Salzburg gestohlen und in seiner Wohnung gesammelt zu haben. Als Motiv gab er an, finanziell in Not zu sein und an Sammelleidenschaft und Kaufsucht zu leiden. Sämtliches Diebesgut wurde sichergestellt und musste gezählt und katalogisiert werden. Eine lückenlose Zuordnung war nur bedingt möglich, weil der Beschuldigte sämtliche Produktaufkleber entfernt hatte. Einige Geschädigte konnten bereits ausgeforscht werden. Der Wert der gestohlenen Sachen beträgt rund 12.000 Euro. Der Pinzgauer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Anfang Dezember in die JA Salzburg überstellt. Er wird wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt