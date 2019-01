Gauner mit falschen Gutscheinen auf Beutejagd

Unternehmen warnen vor der Betrugsmasche

„Diese Gewinnspiele stehen natürlich in keinster Weise in Verbindung mit Spar“, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. „Bitte geben Sie weder persönliche Daten an, noch verbreiten Sie die Nachricht weiter“, warnt man bei Spar. Alle regulären Gewinnspiele würden nach wie vor immer direkt über die offiziellen Kanäle, wie Website, Facebook oder Instagram bekannt gegeben. Dasselbe gilt natürlich auch für alle anderen Lebensmittelketten, in deren Namen die gewieften Kriminellen derzeit Schindluder treiben.