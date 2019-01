Grazerin attackierte Lebensgefährten mit Messer

Das Paar war gegen 13.40 Uhr in einer Wohnung in der Petrifelderstraße in Streit geraten. Die Frau war offenbar betrunken und soll ihren Freund attackiert haben. Er trug eine Schnittverletzung am linken Unterarm sowie Verletzungen im Gesicht davon. Nachdem er bei der Polizeiinspektion Liebenau eine Anzeige erstattet hatte, wurde er zur Behandlung ins UKH Graz gebracht.