Ein Skitouren-Paradies

Wie ein Winterwunderland präsentiert sich derzeit die Innerkrems und bietet Skifahrern und Skitourengehern perfekte Abfahrten auf Pisten und im Gelände. Verständlich, dass Guido Schiffer, Chef der gleichnamigen Skischule sowie eines Sportfachgeschäftes verstärkt auf Skitourengeher setzen will und die Innerkrems zum Dorado für Skitouren-Einsteiger machen will. Und so wurde auf den 2160 Meter hohen Grünleitennock ein toller Skitourenlehrpfad errichtet. „Entlang der Route gibt es Tafeln mit Infos über Lawinen, LVS-Checker, Ausrüstung bis hin zu Techniktipps“, erklärt uns Guido beim Aufstieg. Die Tour startet bei der Kirche in der Innerkrems und ist perfekt für Anfänger, denn die Skiabfahrt erfolgt entweder im Gelände oder auf der Skipiste. „Gerade Anfänger trauen sich das Skifahren im Pulverschnee nicht zu“, weiß der 42-Jährige, der selbst Kurse anbietet. Eine Einkehr darf bei so einer Tour natürlich nicht fehlen; wir ließen uns vom innovativen Hüttenwirt Martin Stanek und seinem Team auf der Jauchza-Hütte verwöhnen. Wer vom Pistengehen genug hat, ab in die Innerkrems.