Schock um Dabbur: „Ich werde Salzburg verlassen!“

Der Bullen-Stürmer Munas Dabbur kündigt seinen Abschied aus der Mozartstadt noch in dieser Transferperiode an. Ein echter Schocker für Salzburg - denn der Superstürmer hatte 20 Saisontore in 30 Pflichtspielen erzielt. Er spricht kryptisch von einem Spitzenklub, zu dem er wechselt. Laut spanische Medien würde es sich dabei um den FC Valencia handeln.