Spielerberater: „Bekam schon 10-Jährige angeboten“

Die Transferperiode hat begonnen - eine Zeit, in der Spielerberater und -manager besonders gefordert sind. Mit Max Hagmayr hat ein besonders namhafter Vertreter dieser Zunft im krone.at-Sportstudio vorbeigeschaut und Moderator Michael Fally interessante Einblicke in sein Berufsleben gewährt. Ob und wann sein wann sein Schützling Valentino Lazaro Hertha BSC verlässt, was er von Persönlichkeitsrechten an Cristiano Ronaldo hält, warum Stefan Hierländer bei Sturm verlängerte anstatt bei Rapid anzuheuern, wie er zu Spielerberatern für zehnjährige Burschen steht, wie viel Geld der Fußball noch verträgt, und vieles mehr verrät Hagmayr hier im Video-Interview (siehe oben).