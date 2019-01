Jetzt kommt Nassschnee: Die Dächer abschaufeln

Durch Wind und damit einhergehenden Verfrachtungen sowie dem am Wochenende zu erwartenden Nassschnee wird die Last auf den Dächern weiter zunehmen. Es besteht vielerorts Einsturzgefahr. In Dienten ist sogar schon das Bundesheer im Einsatz und hilft beim Abschaufeln. Wer nicht selbst genug Kraft oder Zeit hat sollte Dachdecker engagieren oder sich in der Gemeinde erkundigen, ob es irgendwo Hilfe gibt.