Bayern-Abschied: Robben bestätigt Angebote!

Wohin zieht es Arjen Robben nach seiner letzten Saison für den FC Bayern? Während des Winter-Trainingslagers in Doha stattete der Niederländer seinen ehemaligen Kollegen von PSV Eindhoven einen Besuch ab. Der niederländische Meister mit Trainer Mark van Bommel will den 34-Jährigen offenbar zurück an seine alte Wirkungsstätte lotsen. Robben verrät aber auch, dass es ihm an Optionen nicht mangelt.