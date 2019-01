Vorsorglich Dächer von Schnee befreien

Gewicht wird immer mehr

„Es ist in nächster Zeit auch kein Tauwetter in Sicht, was bedeutet, dass das Gewicht durch den Neuschneezuwachs immer mehr wird. Sollte es zwischendurch regnen, so sammelt sich das Wasser in Kanälen im Schnee und das verursacht auf dem Dach punktuell noch höhere Lasten“, erklärt Bernhard Niedermoser, der Leiter der Lawinenwarnzentrale. Daher seine Empfehlung: „Wenn man zeitig beginnt, den Schnee schon vorsorglich abzuschöpfen, dann hat man später keinen Stress mehr.“