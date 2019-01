Auch die nächsten Tage bleiben kritisch

Die Lawinengefahr hatte Salzburg auch am Dreikönigssonntag fest im Griff. Hier die wichtigsten Ereignisse im Überblick: In Bad Vigaun wurden zehn Personen evakuiert. Alle sind wohlauf. Währenddessen ist Weißbach von der Umwelt abgeschnitten. In St. Koloman bleiben Volksschule und Kindergarten bis Dienstagabend geschlossen.