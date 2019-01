Auto mit Sommerreifen blockierte Schneeräumung

Am Samstag um 21:57 Uhr befuhr der Wiener (78) mit seinem Pkw die B178 Loferer Straße aus Richtung Lofer kommend in Richtung St. Johann. Dabei blieb er im Gemeindegebiet von Waidring, Bereich Pass Strub, wegen der tief winterlichen Verhältnisse und aufgrund der Tatsache, dass am Auto keine Schneeketten und lediglich Sommerreifen montiert waren, stecken.