Löger zu Gast bei seiner Ex-Firma

Schneetreiben war für Leo Bauernberger, Geschäftsführer der Salzburger Land Tourismusgesellschaft, in den vergangenen Tagen kein Thema: Salzburgs oberster Werber in Sachen Fremdenverkehr verbrachte seinen Winterurlaub nämlich nicht in den heimischen Bergen, wie man vielleicht vermuten würde, sondern in Thailand. Zu seinem Glück blieb er von Tropensturm „Pabuk“ verschont und schaffte es so mit frische Sonnenbräune im Gesicht rechtzeitig zum Neujahrsempfang.