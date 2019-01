Nach Last-Minute-Tor: Fan tritt auf Torhüter ein!

Ein ganz erstaunliches Match wurde in England am Wochenende ausgetragen und zwar in der fünften Liga. Bei Chesterfield - Ebbsfleet lagen die Gäste schon 3:0 in Führung, aber am Ende mussten sie noch den Ausgleich hinnehmen. Die Heimmannschaft drehte auf und schoss in der 95. Minute das 3:3, sehr zur Freude der anwesenden Fans. Einige von den Anhängern verloren jegliche Selbstkontrolle, einer von ihnen griff den Torhüter der Gäste, Nathan Ashmore, an. Sehen Sie die Szene hier im Video!