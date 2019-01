B 320 gesperrt - und der erste Ort wird evakuiert

Weil ein Lawinenabgang im Bereich des Grimmings nicht ausgeschlossen werden könne, musste am Samstag die wichtige Verkehrsverbindung B320 für unbestimmte Zeit zwischen Trautenfels und Espang gesperrt werden. Pkws werden lokal über Irdning umgeleitet, Lkws müssen über die Autobahn ausweichen. Wegen der prekären Situation muss am Samstag eine erste Ortschaft evakuiert werden: In St. Johann am Tauern im Bezirk Murtal droht durch den starken Wind ein Lawinenabgang, 14 Häuser müssen hier jetzt evakuiert werden, zwei davon sind permanent bewohnt, die anderen zwölf Häuser sind Ferienhäuser - wie viele Menschen insgesamt betroffen sind, ist noch nicht klar. Zudem wird ab 18.00 Uhr die Triebener Straße (B 114) zwischen St. Johann am Tauern und Hohentauern gesperrt. >