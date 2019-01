Wie Popstars! Bayern im Trainingslager angekommen

Der FC Bayern hat mit viel Zuversicht die Vorbereitung auf die Rückrunde in seinem umstrittenen Trainingslager in Katar aufgenommen. Die Star-Kicker sind in Katar gelandet, im Hotel eingetroffen - fast wie Popstars (teils auch so gekleidet) entsteigen sie dabei einzeln ihren Luxus-Taxis, wie das Video von der Ankunft zeigt (siehe oben).