Rastplatz-Bande knackte Pkw entlang der Autobahn

Im Verhör gaben zwei der vier Männer aber nicht nur diesen einen nächtlichen Streifzug in den Gemeinden Kirchstetten, Schollach und Maria Ellend zu. Die risikobereiten Serieneinbrecher dürften mindestens seit Anfang Oktober auf Beutetour durch die Ostregion gewesen sein. Als Tatorte werden ausschließlich Rastplätze angeführt - entlang der „West“, der A 21 sowie der S 1 und eben der Ostautobahn. Mindestens 14 Pkw-Einbrüche gehen also auf das kriminelle Konto der Bande. Alle vier sitzen nun in St. Pölten in U-Haft.