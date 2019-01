Salzburg-Talent Schmid wechselt nach Deutschland

Traum erfüllt

Schmid freute sich über den Schritt ins Ausland. Die Bundesliga sei schon immer ein Traum gewesen, gab der bei Sturm ausgebildete Steirer zu Protokoll. „Daher freue ich mich sehr über diese Chance, bei einem so großen Klub wie Werder über kurz oder lang diesen Traum wahr machen zu können“, blickte Schmid zuversichtlich nach vorne. In Bremen wird er noch nicht das Training aufnehmen. Schmid müsse noch Formalitäten bezüglich seines Wehrdienstes klären, gab der Klub von Florian Kainz, Marco Friedl und Martin Harnik bekannt. Werder befindet sich aktuell im Trainingslager in Südafrika.