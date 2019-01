Zahl der steirischen Exporte explodiert

Zum Vergleich: Österreichweit lag das Exportwachstum bei bescheidenen 5,8 Prozent, in der Länderwertung sind die nächstbesten Niederösterreich (plus 8,3 Prozent) und Salzburg (plus 8,2). Das Ranking der wichtigsten steirischen Handelspartner führen übrigens Deutschland (3,6 Milliarden Euro) vor den USA (geradeaus 1 Milliarde) und Italien (855 Millionen) an. Und den größten Zuwachs auf internationalen Märkten verzeichnete man mit Südkorea, Steigerung um gut 70 Prozent auf 407 Millionen Euro.