13-Jähriger half kleinem Mädchen nach Skiunfall

Der 13-jährige Skifahrer aus St. Veit/Glan fuhr am Neujahrstag gegen 11.50 Uhr im Skigebiet Bad Kleinkirchheim auf der Rosennockabfahrt mit seinen Carvingskiern in langgezogenen Schwüngen talwärts. Nach einer Geländekuppe stieß er dabei gegen ein dort ebenfalls talwärts fahrendes siebenjähriges deutsches Mädchen. Beide kamen zu Sturz und blieben auf der Piste liegen. Der 13-Jährige blieb unverletzt und kümmerte sich um die Siebenjährige, die kurz ohne Bewusstsein war. Sie wurde nach Erstversorgung durch zufällig anwesende Ärzte und dem Rettungsbediensteten der Bergbahnen vom Rettungsteam des Rettungshubschraubers RK 1 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Klagenfurt geflogen.