Skitourengeher verirrte sich im Nebel

Am Gensgitsch (2279 Meter) im Salzburger Lungau ist am Altjahrestag ein Skitourengeher in Bergnot geraten. Der 51-Jährige hatte bei Nebel und Schneetreiben zwar den Gipfel erreicht, bei der Abfahrt aber die Aufstiegsspur aus den Augen verloren. Der Mann geriet in unwegsames und felsdurchsetztes Gelände und setzte schließlich einen Notruf ab, nachdem er die Orientierung völlig verloren hatte.