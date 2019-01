Nach Unfall fuhr der Verursacher einfach davon

Zu Silvester gegen 17.15 Uhr fuhr eine 58-jährige Österreicherin einen Pkw in Dölsach auf der Großglocknerstraße in Richtung Nußdorf-Debant. In einer Rechtskurve im Bereich der „Tschellnig Reide“ kam der Frau ein Pkw entgegen und streifte ihr Fahrzeug, wobei dieses stark beschädigt wurde.