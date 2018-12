Explosion nach Pkw-Brand: Nur ein Fernsehmythos

Alleine am Donnerstag gerieten in der Steiermark (in Graz und Pernegg) zwei Autos in Brand, über technische Defekte im Motorraum wurde spekuliert. „Täglich brennen in Österreich im Schnitt fünf Autos“, kennt Josef Buchta, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes (ÖBFV), die beunruhigenden Zahlen.