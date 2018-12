So nicht, Jäger!

So etwas anzuwenden ist ein Armutszeugnis, es ist so erbärmlich, beweist nichts, außer dass man keine Ahnung hat von Ausbildung und den Hund nicht als fühlendes Mitgeschöpf sieht. Der steirische Landesjägermeister, der diese Methode scharf verurteilt, wird mit den Ausbildnern Klartext reden. Es wäre aber gut, würde das bundesweit veranlasst. Denn so schlimm wie der Vorfall selbst ist, ist, was wir in Folge mehrfach gehört haben: dass Misshandlung bei der Ausbildung kein Einzelfall sein soll! Die schwarzen Schafe gilt es ausfindig zu machen. Sie werfen ein ganz schlechtes Bild auf die gesamte Jägerschaft.