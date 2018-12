Menschen retteten sich über Quergang in Tunnel

Gegen 16.40 Uhr lenkte ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Leoben sein Hybrid-Fahrzeug auf der S35 von Graz kommend in Richtung Bruck an der Mur. Im Bereich des Tunnels Kirchdorf kam der Pkw, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, zum Stillstand. Kurze Zeit später geriet das Fahrzeug im Bereich des Motorraumes auch schon in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Bruck, Mixnitz und Pernegg waren im Einsatz. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die 68-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Leoben, und der 69-Jährige blieben unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer retteten sich über einen Quergang im Tunnel.