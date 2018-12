Einzigartige Silvesterparty auf Grazer Hauptplatz

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen auf das Silvester-Spektakel in Graz auf Hochtouren, ab morgen starten die Aufbauarbeiten. Der Hauptplatz wird am 31. Dezember auf jeden Fall zur bunten Party-Hochburg, das ist fix. „Bis zu 8000 Besucher können die Shows mit toller Sicht perfekt genießen“, sagt Markus Lientscher von der veranstaltenden Agentur ivents. Und Mischael Anton, der Experte der ausführenden Consortium Eventtechnik, verspricht: „Das hat es in Österreich noch nie gegeben.“