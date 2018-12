Die Steirer warten jetzt auf die Neujahrsgeiger

Ein alter Brauch, der in weiten Teilen von Österreich kaum noch von Bedeutung ist, wird in der Steiermark nach wie vor hoch gehalten. Von der Süd- bis zur Obersteiermark, von Osten bis Westen wird aufgespielt. Von der stillen Nacht bis nach Silvester nehmen die aufgeführten Stücke natürlich auch Bezug auf das Weihnachtsfest. Es heißt zwar in der Überlieferung Neujahrgeigen, es kommen aber insbesondere auch Blasinstrumente zum Einsatz.