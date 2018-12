Meghan Trainor heiratete „Spy Kid“ Daryl Sabara

Zwei Tage vor Weihnachten läuteten in Los Angeles noch einmal die Hochzeitsglocken: Sängerin Meghan Trainor und Schauspieler Daryl Sabara, der durch seine Rolle in dem Film „Spy Kids“ bekannt wurde, gaben einander am Samstag das Jawort. Gefeiert wurde im kleinen Rahmen mit einer ausgewählten Zahl an Gästen, die Zeremonie wurde im Haus des Paares in Los Angeles abgehalten.