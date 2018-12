Betrunkener auf Schutzweg erfasst: schwer verletzt

Am Sonntag gegen 16.50 Uhr überquerte ein stark alkoholisierter Österreicher (50) einen Schutzweg in der Anton-Eder-Straße in Innsbruck. Dabei wurde er von einem Pkw erfasst, welcher auf der Anton-Eder-Straße in Richtung Süden fuhr. Der Mann wurde vom Wagen erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert.