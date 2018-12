Diese kuriosen Fakten sollten Sie kennen

Es war ein langer Weg, bis sich Österreich als Käsenation etablieren konnte. Dafür verantwortlich ist die geografische Binnenlage, die die Erzeugnisse früherer Hochkulturen nämlich nur langsam in den alpinen Raum sickern ließ. Die Geschichte der heimischen Almwirtschaft geht durch Fundstücke belegbar bis ins fünfte Jahrtausend vor Christus zurück. Seither ist die Produktion wie auch der Verbrauch von Jahr zu Jahr gestiegen. Das geht aus einer aktuellen Statistik hervor: Der zufolge wurden im Jahr 2017 207,47 Tonnen Käse hergestellt und pro Kopf 21,4 Kilo verspeist. Zu den beliebtesten Sorten zählen dabei vor allem Gouda, Emmentaler und Edamer. Bei Stinkekäse scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Der mit dem wohl penetrantesten Geruch ist laut britischen Wissenschaftler der „Vieux Boulogne“ aus Nordfrankreich.



Verantwortlich für den Käsegeruch sind verschiedene Bakterienarten oder auch Schimmelpilze. Für die gelbe Farbe übrigens das im Milchfett gelöste Beta-Carotin. Doch nicht nur der Geruch stellt selbst die größten Käsefans auf die Probe: In Sardinien wird der Hartkäse Pecorino Sardo von seiner Rinde befreit und offen liegen gelassen, so dass nach einer Weile die Käsefliege ihre Eier darin ablegt. Die Maden sollen das Aroma besonders kräftig machen. In diesem Falle bezweifeln wir es zwar, aber laut einer Studie hat Käse das hohe Suchtpotential von stark verarbeiteten Lebensmitteln wie Tiefkühlpizza. Dem können alle Liebhaber des Milcherzeugnisses nur zustimmen. Falls auch Sie dazu zählen, sollten Sie unbedingt einen Blick auf die folgenden Produkte werfen.