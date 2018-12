Am Kekserlteller lauern Gefahren für Hund und Katz

Glitzernde Packerln mit Schleifen ziehen verspielte Haustiere magisch an. Vorsicht: Lametta, Geschenkbänder oder zerbrochene Christbaumkugeln bergen große Gefahr für die Tiere! In jedem vierten heimischen Haushalt lebt eine Katze. Sie ist damit das beliebteste Haustier der Österreicher, gefolgt vom Hund als treuen Begleiter. Die tierischen Lieblinge werden heutzutage mehr verwöhnt als früher. Zum Beispiel mit eigenen Adventkalendern mit Leckerli. „Für die Tiere ist die Weihnachtszeit aber am stressärmsten, wenn an der Ernährung nichts verändert wird“, so Veterinärin Eigl. Ihr wichtigster Appell an die Tierhalter: Keksteller nicht unbeaufsichtigt herumstehen lassen! „Schokolade wirkt bei Tieren hoch toxisch. Es gilt: je höher der Kakao-Gehalt desto giftiger.“ Ebenso warnt die Tierärztin vor Produkten mit Birkenzucker. Sofortmaßnahme gegen eine Vergiftung: „Vollmilch einflößen, weil diese etwas neutralisiert und sofort zum Tierarzt!“