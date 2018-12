Der Handel hadert heuer mit dem Weihnachtsgeschäft

Egal, ob in Stadt oder Land: Nach einem eher verhaltenen Start in das Weihnachtsgeschäft erhofft sich der stationäre Handel am Wochenende einen glänzenden Endspurt. Denn bisher liegt der weihnachtliche Umsatz mit minus einem Prozent unter den Erwartungen. Das Ergebnis von 2017 liegt aber in weiter Ferne.