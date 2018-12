Mann brach in Eis ein: Feuerwehr als Lebensretter

„Mit keinem Wurf nahe genug“

Das Problem der Retter war am Mittwochnachmittag, dass sie nicht nahe genug an den Steirer herankamen. „Wir haben einen Eishockeyschläger, der zufällig am Gelände herumgelegen ist, genommen und an ein Seil gebunden. Allerdings ist er gut 30 Meter entfernt von uns gewesen, daher kamen wir mit keinem Wurf nahe genug an ihn heran“, sagt der Helfer.