Linzer Adventmärkte für Bettler unattraktiv

„Undercover-Einsätze“ zahlen sich aus

Vor allem, seit der Ordnungsdienst im vorigen Jahr begonnen hat, verstärkt „Undercover-Einsätze“ auf den Märkten durchzuführen und zusammen mit der Polizei laufend Schwerpunktkontrollen vorzunehmen, wird die Linzer Innenstadt als Schnorrer-Terrain immer unattraktiver. Am wenigsten gebettelt wird an SonntagenSo wurden seit der Öffnung der beiden Christkindlmärkte zwischen Hauptplatz und Volksgarten vom Ordnungsdienst bis einschließlich letzten Sonntag 69 Bettelvergehen dokumentiert. Die meisten davon mit 19 an Freitagen, gefolgt von Samstag (13) und Donnerstag (12). Am wenigsten gebettelt wird Sonntag (4) und Mittwoch (6). „Nur durch konsequentes Vorgehen können diese Gruppierungen von der Stadt ferngehalten werden. Wir wollen illegalen Bettlern klar machen, dass wir sie nicht dulden“, so Wimmer.