Rapid - Inter: „Erlebnis, das man nie vergisst“

Alles, nur keine Spanier, schon gar nicht Valencia. Es hätte ja zur Katerstimmung in Hütteldorf gepasst. Auch St. Petersburg oder Kiew wäre möglich gewesen. Aber bei der Auslosung in Nyon zeigten sich die Fußball-Götter, also der portugiesische Ex-Europameister Ricardo Carvalho an der Loskugel, gnädig: Rapid trifft im Sechzehntelfinale der Europa League (Hinspiel am 14. Februar um 18.55 Uhr in Wien) auf Inter Mailand!