Benediktinerschule erhält Skybar und Tiefgarage

430 neue Stellplätze in Innenstadt

Letztlich erhielt jedoch der „Benediktinerhof“ von Sandwirth und Vitaneum den Zuschlag (der bereits in der Jury der Favorit war). Das Projekt sieht einen von allen Seiten zugänglichen modernen Innenhof mit Geschäften, Hotel und Skybar vor (siehe Bild unten). Im Unterbau entsteht außerdem eine dreigeschossige Garage mit 184 Plätzen. Die Zufahrt erfolgt über die Vitaneum-Garage neben dem Benediktinermarkt, die gerade in Bau ist. Beide Garagen werden miteinander verbunden sein und zusammen mehr als 430 Plätze bieten.