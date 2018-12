Eisbullen winkt nach 289 Tagen wieder Gipfelsieg

Nach einem Triumph in der Champions League ist vorm Treff mit den Vienna Capitals! Bereits zum dritten Mal in dieser Saison prallen die Eisbullen nach einem Königsliga-Auftritt (Bern, Rouen, Oulu) in der Eishockeyliga auf die Wiener. Das besondere Schmankerl nach 2:4 (A) und 4:3 n. P. (H) beim ewigen Hit in der Eisarena: Die Poss-Truppe (Gazley verletzt, Goalie Michalek krank, daher Wieser mit Bankdebüt) kann mit einem Drei-Punkte-Sieg den EBEL-Gipfel besteigen - erstmals seit 4. März oder 289 Tagen Durststrecke!