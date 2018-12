Der Bischof suchte die Nähe zu vielen Gefangenen

Höhepunkt war allerdings der Gottesdienst mit dem Bischof in der Gefängniskapelle, an dem einige der Inhaftierten - in Summe rund 60 Personen - teilnehmen konnten. „Neben dem gläubigen Miteinander vor Gott nahm der Jahreskalender eine wichtige Rolle ein“, verdeutlichte Liebl. Er wurde an die Inhaftierten verteilt.