„Manaslu“ feierte Kärnten-Premiere

Mit „Manaslu - Berg der Seelen“ feierte Freitag nach „Mount St. Elias“ und „Streif“ das nächste Meisterwerk von Filmemacher Gerald Salmina in der Klagenfurter CineCity sowie in Lienz seine große Premiere. In Klagenfurt konnten 40 „Krone“-Leser Extrembergsteiger Hans Kammerlander sogar hautnah erleben.