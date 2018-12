Ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt

Es ist noch keine drei Wochen her, da war die vierköpfige Familie mit den beiden kleinen Töchtern glücklich. Zwar auch immer wieder von Sorgen geplagt, aber dennoch glücklich. Die Mama arbeitete in zwei Jobs, um gemeinsam mit ihrem ebenso fleißigen Mann über die Runden zu kommen. Und dringende Sanierungen am Haus aus den 40er-Jahren bezahlen zu können. Dringend nötig bedeutet auch dringend nötig: Nicht einmal die Heizung funktioniert richtig. „Und ich möchte im Erdgeschoß eine Dusche hintun“, sagt der Vater. Weil, wenn die Mama heimkommt, wer weiß, ob sie es gut in den ersten Stock schafft. Wer weiß überhaupt, wie alles wird?