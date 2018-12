Nach Lkw-Unfall ist Kirchbergerstraße gesperrt

Der Unfall ereignete sich am Freitag, kurz vor 16 Uhr. Ein Lkw-Sattelzug kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, knickte ein und blockiert beide Fahrspuren der Kirchbergerstraße. Die Bergung kann erst am Samstag in der Früh durchgeführt werden. Dazu braucht es einen Spezialkran.