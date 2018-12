Landwirt stellte mit seinem Traktor zwei Diebe

Ein aufmerksamer Landwirt machte am Freitag in Kalsdorf einem Ehepaar einen Strich durch die Rechnung: Die beiden wollten sich gerade an den Fahrrädern beim Bahnhof „bedienen“, doch der 32-Jährige stellte sich ihnen mit seinem Traktor in den Weg. Das Paar wollte flüchten und rammte dabei das landwirtschaftliche Gefährt...