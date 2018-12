Quintett führte Drogen-Bande in Kärnten an

In einer dafür angemieteten Wohnung in Klagenfurt gaben sie den Stoff weiter. Im Großraum Klagenfurt, Völkermarkt und Wolfsberg gingen ihre Mittelsmänner dann auf Verkaufstour. „Bei einer Hausdurchsuchung konnten in dieser sogenannten Bunkerwohnung mehrere tausend Euro Bargeld und Suchtmittelutensilien sichergestellt werden“, bestätigt Polizeisprecherin Waltraud Dullnig.