Die neuen Öffi-Tickets spalten die Orte

Das Prinzip der neuen Zonen für die öffentlichen Verkehrsmittel ist denkbar einfach. Jeder Gau ist eine 365-Euro-Region für das Jahresticket. Eine Ausnahme stellt die Stadt Salzburg dar. Hier sind acht Umlandgemeinden in der Region inkludiert. Dazu gehören Elsbethen, Anif, Grödig, Wals, Freilassing, Bergheim, Elixhausen und Hallwang. Mit Ausnahme von Freilassing könnten sich die Bürger dieser Orte auch optional für das Flachgau-Ticket um 365 Euro entscheiden. Will man zwei Zonen kombinieren, kostet es 495 Euro. Der Preis gilt auch für die kombinierte Dreier-Region Lungau, Pongau und Pinzgau. Die Befahrung des gesamten Bundesland wird sich auf 595 Euro belaufen.

Die gesamte Regelung sorgt aber bereits knapp ein Jahr vor der Einführung schon für Diskussionen in verschiedensten Gemeinden. Ein Auszug: Seekirchen wäre, wie weitere Flachgauer Orte, nicht in der Stadt Salzburg-Region mit dabei.