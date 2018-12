Spenden-Ranking: Salzburg auf Platz eins!

675 Millionen Euro. So hoch ist die Spendenbeteiligung heuer in Österreich – ein Rekordwert. Im Bundeslandvergleich sind die Westösterreicher am spendabelsten, Salzburg ist die Nummer eins! Demnach sind drei Viertel der Einheimischen bereit, vor allem für Kinder und Tiere tiefer in die Geldbörse zu greifen.