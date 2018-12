Legende Sumann: „ÖSV-Team wird wieder stark sein!“

Der Biathlon-Weltcup macht am Wochenende in Hochfilzen Station. Für Legende Christoph Sumann Grund genug, um eine Saison-Vorschau in Angriff zu nehmen. Hier im Video (siehe oben) sinniert „Sumi“ über Top-Favorit Fourcade, das „sicher wieder starke ÖSV-Team“, die WM in Ostersund und technische Feinheiten beim Biathlon.