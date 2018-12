GKB investiert 80 Millionen in Sicherheit

Alle 98 Kreuzungen werden sicher

Dazu gehört neben elektronischen Stellwerken, die ab 2022 über eine neue Zentrale in Graz überwacht werden, auch die bessere Sicherung der 98 Bahnübergänge. Sie alle werden entweder durch Ampeln oder Schranken geregelt - in Einzelfällen jedoch auch aufgelassen, so der Plan. Start ist 2019 in Graz und Lieboch; 2020 folgen die Gemeinden Lannach, Dobl, St. Josef, Preding und Wettmannstätten.