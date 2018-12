Eletronic-Stars feiern in Graz eine Riesen-Party

Das wird ein echter Party-Kracher! Am Samstag, dem 13. Juli 2019, wird auf dem Grazer Messegelände so richtig die Post abgehen. Veranstalter Klaus Leutgeb bringt mit „Kronehit“ Electric Nation die Superstars der elektronischen Musik-Szene. Bis zu 20.000 Besucher können auf dem Open-Air-Areal bis 23 Uhr abfeiern, dann geht es bis 4 Uhr in der Früh in der Halle weiter.