Trump fährt Trakl an die Wand

In der Salzburger Theaterszene hat sich Ben Pascal längst einen Namen gemacht. So sorgte er doch erst letzten März mit „Ansichtssache“, ein Stück über Sadismus und Pornografie im Off-Theater in Gnigl für Aufsehen. Und auch mit seinem Stück „All Inclusive“ rund um einen Jungen mit Down-Syndrom, der zwischen die Fronten gerät, bewies er Tiefgang.